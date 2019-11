Ces handicapés font des choses extraordinaires

Sur le grand comme le petit écran, c'est un fait incontestable : le handicap se fait aujourd'hui plus visible. « Toute cette médiatisation et le succès de films comme De rouille et d'os, Intouchables ou Hors normes, c'est génial, s'enthousiasme François-Xavier Vermesse, 40 ans, responsable des ressources humaines au sein de la mutuelle Matmut et déficient auditif. Cela banalise le handicap et contribue à valoriser la diversité. » Et, surtout, cela permet de mettre en lumière - souvent avec humour - les difficultés du quotidien. Impossibilité d'emprunter les transports en commun, manque d'accès adapté chez les commerçants, discrimination à l'embauche, refus d'octroyer un prêt immobilier ou d'assurer...« Grâce au cinéma, aux journaux et au travail des nombreuses associations, les gens savent enfin que notre vie, c'est le parcours du combattant, confirme Nelly Dahan, 61 ans, handicapée à 80 % depuis plus de 10 ans à la suite de plusieurs cancers. Sortir à Paris, Lyon ou Aix-en-Provence, c'est un calvaire. Je dois repérer les itinéraires qui sont accessibles avec mon déambulateur ou mes cannes, choisir des lieux adaptés. Dans le bus, les gens nous regardent de travers, occupent nos places réservées, le métro parisien est quasiment impraticable. Je vis au 4e étage et l'ascenseur est régulièrement en panne, ce qui m'empêche de regagner ou de quitter mon logement parfois pendant plusieurs jours. Les portes d'entrée des immeubles sont beaucoup trop lourdes... »Des « détails » qui peuvent avoir un impact désastreux sur l'emploi, la vie sociale, les loisirs. « C'est dur, c'est la double peine, mais on ne se plaint pas, relativise Nelly Dahan. Si on veut avoir une chance de s'en sortir, il faut se battre et avancer. Pour nous, les handicapés lambda, c'est un peu marche ou crève ! »Redimensionner ses rêves Nelly Dahan ne peut plus se déplacer sans déambulateur. Sortir est devenu un ...