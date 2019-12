Ces gens de droite convertis au vélo? et à Hidalgo

Et si les grèves de la RATP étaient le meilleur argument électoral d'Anne Hidalgo ? Depuis le début du mouvement social, face à des bouchons monstres sur les routes, ils sont nombreux à avoir troqué la voiture ou le métro/RER contre le vélo. Mardi 17 décembre, 9 690 cyclistes sont passés devant le compteur de la rue de Rivoli, un record depuis son installation en septembre sur cette « autoroute » pour bicyclettes.Ces derniers jours, comme l'a souligné sans déplaisir la municipalité, presque autant de vélos circulent à Paris que de voitures. Sur les 36 sites évalués par elle, la fréquentation des vélos a augmenté de 104 %, passant de 89 095 cyclistes le 4 décembre, veille de la grève, à 182 098 le 11 décembre. Ce que l'air du temps et la politique d'urbanisme de la gauche avaient commencé, la CGT vient de l'achever : convertir les citadins aux deux-roues. Et parmi ces néo-cyclistes, des gens de droite, pas franchement suspects de complaisance avec une maire qu'ils surnomment parfois « Notre drame de Paris ». « En fait, ce que fait Hidalgo est génial. Je me suis mise au vélo. Tu circules bien et partout. Souvent à l'abri des voitures. Tu vas voir qu'elle va être réélue rien que sur ses pistes cyclables? » Ce cri du c?ur provient d'une collaboratrice d'un éminent homme politique de droite.Lire aussi Le cyclisme, ami de la santé« Je reconnais que ça incite à changer de comportement »« Filloniste »...