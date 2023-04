Ces frais bancaires que vous payez sûrement trop cher : faites le point !

(Crédits photo : Adobe Stock - frais bancaires payés par les clients)

Les frais bancaires sont les suppléments facturés par les banques dont les clients se passeraient volontiers. Ils sont expliqués et argumentés mais psychologiquement, et a fortiori en temps d'inflation, ne sont guère les bienvenus. Si vous répondez par l'affirmative à 2 questions au moins sur 4, c'est que vous pourriez réaliser des économies…

Tour d'horizon des différentes natures de frais bancaires

Il existe deux catégories de frais bancaires : ceux qui correspondent à des services fournis par la banque et ceux qui s'appliquent en cas d'irrégularités ou d'incidents. Selon les établissements bancaires, les frais bancaires facturés (sur la base d'un forfait ou d'une commission) peuvent être les suivants :

Frais de carte bancaire

Frais de tenue de compte bancaire

Frais pour virements instantanés

Frais pour paiements et retraits en devises à l'étranger

Frais pour virements internationaux

Frais de retrait dans des distributeurs de billets « déplacés » (dans des agences ou automates concurrents)

Frais de découvert autorisé (ou agios)

Commissions d'intervention

Frais pour rejet de chèque ou de prélèvement.

Que prévoit la réglementation ? La législation plafonne les frais bancaires pour dépassement de découvert, rejet de chèque ou de prélèvement. Les personnes en situation de fragilité financière bénéficient d'une tarification spécifique concernant ces frais. (1)

Faites maintenant l'exercice pour savoir si vos frais bancaires actuels dépassent votre seuil de tolérance.

1) Payez-vous plus de frais bancaires qu'avant (voire trop) ?

Si vous avez l'impression que les frais bancaires qui vous sont prélevés sont en augmentation constante, sans que vous ayez de prise sur leur évolution, c'est que la hausse de leurs tarifs est avérée. D'ailleurs, vous pouvez la constater en toute autonomie sur le relevé annuel de frais (votre récapitulatif annuel détaillé des frais) que la banque vous envoie au titre de la gestion de votre compte de dépôt. Un comparatif d'une année sur l'autre est assez aisé et vous donne l'ampleur de cette hausse des coûts bancaires, notamment des frais de tenue de compte.

2) Vos frais bancaires sont-ils trop élevés par rapport à la moyenne ?

Vous avez peut-être en tête les montants moyens de frais bancaires appliqués dans toutes les banques de l'Hexagone ? Pour 2023, ce montant prévisionnel s'élèvera à 220,60 euros. (2) Vous trouvez que l'écart qui sépare vos propres frais bancaires de cette grille nationale ne se justifie guère et souligne les offres plus compétitives d'autres établissements bancaires en France ? C'est compréhensible.

3) Vos frais bancaires sont-ils trop chers par rapport aux services proposés ?

En discutant avec votre entourage, vous avez eu écho de cartes bancaires généreuses en termes de services, garanties et avantages partenaires, qui étaient accessibles à moindres coûts, voire offertes. Ces apports et bénéfices sont a priori comparables à ceux proposés par votre établissement bancaire actuel, mais sans la cotisation payante de votre carte bancaire facturée périodiquement.

4) Vos frais vous semblent-ils démesurés par rapport à votre usage ?

Vous sollicitez peu votre banquier, recherchez une relation bancaire de préférence en ligne et fluide et souhaitez rester autonome pour réaliser par vous-même les opérations courantes liées à votre compte bancaire au quotidien ? A ce titre, vous ne voyez pas en quoi des frais bancaires fixes se justifieraient par rapport à une valeur ajoutée moindre apportée par l'établissement.

Bon à savoir : si vous étiez chez Boursorama Banque, banque la moins chère pour la 15e année consécutive (3), vous pourriez bénéficier de frais bancaires minimisés et de la gratuité généralisée sur tous les paiements à l'étranger. A titre de comparaison, les clients de Boursorama Banque ont payé en 2022 en moyenne 8,70 € de frais bancaires, soit plus de 210 euros d'économies. (4)

Après réflexion, il apparaît que, de votre point de vue, vous payez encore trop de frais bancaires, notamment des frais de tenue de compte ? Vous pouvez décider de ne plus subir ces coûts fixes. Pour cela, la négociation ponctuelle avec votre banquier reste une option possible, mais le choix d'une banque qui vous fera gagner de l'argent tous les mois, avec in fine une mobilité bancaire pour plus de simplicité, sera plus efficace à long terme.

