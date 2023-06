Ces exploits qui ont construit la légende des 24 Heures du Mans

Ils sont les héros glorieux d'une course légendaire. Vainqueurs à répétition des 24 Heures du Mans (Tom Kristensen, Jacky Ickx, Henri Pescarolo…), lauréat au terme d'un improbable scénario comme Louis Rosier ou encore, concurrent inhabituel et célèbre. Paul Newman n'eut rien d'un arnaqueur au volant, deuxième au classement général et premier de catégorie lors de l'édition 1979, pour son unique participation !

À l'occasion du centenaire de la course mythique, les 10 et 11 juin prochains, retour sur ces récits incroyables qui ont fait la légende de la plus célèbre épreuve du sport automobile.

Paul Newman, la star qui a failli gagner !

L'acteur américain multiplia les départs dans les courses US de Grand Tourisme pendant près de trente ans, à partir de 1973. Avec brio, décrochant le dernier de ses quatre titres nationaux SCCA à… 61 ans. Il en avait déjà cinquante-trois lorsqu'il participa aux 24 Heures du Mans, partageant avec l'ex-pilote de Formule 1 Rolf Stommelen et le propriétaire de l'écurie Dick Barbour, une impressionnante Porsche 935 Silhouette rouge (numéro 70), aux allures de 911 bodybuildée. Loin d'un rôle de composition, donc : face aux sport-protos Porsche 936 d'usine et aux jolies petites Rondeau françaises, on recensait une quinzaine de 935 de ce type, au départ ; la moitié seulement finirent la course, marquée par de nombreux passages pluvieux. Pas une mince affaire !

