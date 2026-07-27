Ces erreurs que José Mourinho ne devra pas reproduire au Real Madrid

Il y a 16 ans, José Mourinho débarquait dans le costume du Special One au Real, tout frais vainqueur de la Ligue des champions avec l'Inter, pour relancer la machine madrilène mais aussi vivre trois ans de conflits avec les joueurs, les adversaires, les arbitres et la presse. À 63 ans, Mourinho devra s'inspirer de son premier mandat pour, surtout, ne pas refaire les mêmes erreurs.

Ne pas foutre un doigt dans l’œil d’un adjoint du Barça

À quoi tient une fourchette ? Apparemment à pas grand chose pour José Mourinho, qui décide, lors d’une bagarre générale entre Barcelonais et Madrilènes à la fin de la finale de Supercoupe d’Espagne 2011, d’enfoncer son doigt dans l’œil de Tito Vilanova, adjoint de Pep Guardiola. Un geste franchement pas très classe et pas regretté par le Portugais. Après le match, le Mou déclare : « J’ai été poli et je me suis comporté comme un homme. Et je ne sais pas qui est Vilanova. » On espère qu’à 63 ans et des brouettes que José Mourinho jugera bon de laisser tranquilles les globes oculaires de Marcus Sorg, premier adjoint de Hansi Flick, après un Clásico perdu.

Ne pas se friter avec son effectif

On le sait, Mourinho n’est pas du genre à se laisser balader par ses joueurs. Et la star, souvent, dans l’équipe, c’est lui. Bien que son premier passage au Real avait laissé entrevoir une belle histoire d’amour entre sa personne et Cristiano Ronaldo, son traitement des cadres espagnols de l’effectif avait précipité sa chute et foutu un beau bordel au sein de La Casa Blanca. Si un Iker Casillas peu rancunier déclarait récemment à L’Équipe , pouvoir « s’asseoir à une table et discuter sans problème » avec le Portugais, on se souviendra surtout que les frictions entre le Special One et le clan espagnol du Real étaient dans l’ensemble beaucoup moins cordiales.…

Par Arsène Belgodère-Soria pour SOFOOT.com