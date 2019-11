Ces épiceries qui parient sur le gaspillage alimentaire

Il est 9 heures, ce mercredi, lorsque quelques badauds se pressent aux portes du nouveau magasin « Nous anti-gaspi », rue du Pré-Saint-Gervais dans le 19e arrondissement. « 50 centimes le kilo de patates, c'est pas cher ! » s'exclame Jean, un retraité habitant dans le quartier. C'est le premier magasin parisien ? le sixième en France ? de ce réseau d'épiceries qui entend lutter contre le gaspillage alimentaire en proposant au rabais des produits indésirables dans les grandes surfaces.« Chaque magasin ouvert, c'est 30 tonnes de nourriture sauvée chaque mois », avancent Charles Lottmann et Vincent Justin, les cofondateurs de « Nous anti-gaspi » qui revendiquent une moyenne de 350 clients par jour dans chaque magasin et un chiffre d'affaires annuel d'un million d'euros. Ici, affirment-ils, les produits sont en moyenne 30 % moins chers que dans la grande distribution. On y trouve de tout : fruits et légumes biscornus, viande mal découpée, fromages mal étiquetés, pâtes, mais aussi yaourts, et même du saumon fumé. « Nous sommes obligés de nous adapter à la clientèle. À Saint-Malo, impossible de faire sans le beurre salé ! » sourit Vincent Justin.« On ne peut pas être de tous les combats »Les premiers clients qui déambulent dans les 280 mètres carrés du magasin semblent y trouver leur compte : « Je m'attendais à voir des légumes fracassés, mais ça va. De toute façon, que ce soit tordu ou pas, je m'en...