Ces deux Marseillais vont jouer la Ligue des Champions d'Océanie

Disputer la Champions League, tel était le rêve de ces deux Marseillais de 28 ans, Guillaume Le Jeune et Vladimir Crescenzo. Et tant pis si pour cela il faut parcourir 16 749 km pour aller disputer la Ligue des Champions Océanie avec Pago Youth FC, un club des Samoa américaines. Retour sur un projet totalement fou.

Alors à la base je suis journaliste en freelance. Et je suis spécialiste du football insolite, c'est-à-dire toutes les compétitions qui ne sont pas trop médiatisées. Et cela fait plusieurs années maintenant que je suis la Ligue des Champions d'Océanie et notamment les tours préliminaires où il y a toutes les petites nations qui s'affrontent en barrage. Et donc j'ai vu jouer plusieurs fois cette équipe des Samoa américaines et son club de Pago Youth Football Club qui est clairement le plus faible des petites nations. Et à force de les voir jouer, et de les voir perdre la plupart du temps, je me suis dit qu'il y avait peut-être un moyen de jouer avec eux. Voilà donc comment est née l'idée. J'en ai alors parlé à Guillaume et cela a fait son chemin. En parallèle, on a décidé de se lancer dans le projet d'en faire un documentaire. Alors on s'est entouré de Léa qui est la troisième personne du projet. Elle nous suit depuis 6 mois et documente notre préparation physique.Cela fait huit mois maintenant que l'on a enclenché la concrétisation du projet mais cela fait deux ans qu'il m'en parle. Au début c'était vraiment une histoire qu'on se racontait au bar, c'était quasiment une blague. On avait 26 ans à l'époque et on avait toujours voulu être footballeur professionnel. On a grandi dans les travées du Vélodrome alors porter le maillot de l'OM c'était un rêve de gamin. On a tout bien fait comme il fallait dans notre vie : on a fait des études, on a voyagé, on a étudié à l'étranger, on est revenu, on travaille. Ce n'est pas évident de faire une parenthèse pendant un an pour concrétiser ce rêve là. Mais c'est un défi d'entreprenariat qui m'excite. On n'est pas joueur de foot, pas cinéaste non plus. Mais le défi d'incarner ces deux rôles pendant une année, je me suis dit banco.