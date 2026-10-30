Ces derbys entre l'Inter et l'AC Milan à San Siro qu'il ne faudra jamais oublier

Dans quelques années, San Siro aura laissé place au Generali Stadium, futur stade des deux rivaux et colocataires que sont l'AC Milan et l'Inter. Alors profitons des derniers derbys dans cette enceinte si spéciale, à commencer par celui de ce samedi soir en Serie A, et commençons à nous souvenir des matchs les plus marquants entre les deux clubs lombards.

→ Le plus ancien

Remontons d’abord au temps des ballons en cuir à lacets et des raies plaquées sur le côté. En 1899, l’expatrié anglais Alfred Edwards crée le « Milan Cricket and Football ». Seulement neuf années plus tard, en 1908, la fédération italienne vient balayer la belle entente en interdisant la présence de joueurs étrangers au sein du championnat. Pour certains supporters suisses et italiens, la mesure ne passe pas. Ils décident dès lors de créer leur propre club d’opposition, ouvert à tous, qui se nommera « l’Internazionale ». Le tout premier Derby della Madonnina se déroule la même année en Suisse, à Chiasso, six mois seulement après la création du club interiste, et se solde par une victoire des Milanais 2-1. Inutile de vous donner les compos, vous ne connaîtrez pas grand monde.

→ Le plus fraternel

« Plus jamais d’affrontements entre nous, sinon nous allons encore mourir. » Une phrase lourde de sens, prononcée d’une seule voix par les figures historiques et fondatrices des groupes ultras des deux écuries lombardes. Pour comprendre cette poignée de main historique, il faut remonter aux années 1970 et au début des années 1980, lorsque les rues de Milan étaient régulièrement le théâtre d’agressions et d’affrontements entre supporters. En 1981, lors du tournoi amical du Mundialito des Clubs, les violences franchissent un nouveau cap avec la mort de Vittore Palmieri, un jeune supporter de l’Inter âgé de 21 ans.…

Par Arthur Chanteclair et Antoine Patanchon pour SOFOOT.com