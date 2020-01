Ces cinq hommes d'Épinal peuvent faire tomber Lille

Sages comme des images ? Pas vraiment. À l'heure de défier le LOSC en huitièmes de finale de la Coupe de France, plusieurs Spinaliens ont des choses à prouver. Que ça soit pour réveiller le souvenir de leur passé dans le monde pro ou pour toquer à sa porte. Présentations.

Alpha Kubota, orient express

Vidéo

Mickaël Biron, gold oracle

Ou Alpha Kubota-Sawaneh de son nom complet, témoignant de son métissage. Japonais par sa mère et sierra-léonais par son père, l'attaquant a grandi sur l'archipel nippon jusqu'à 18 ans avant de rallier le Vieux Continent pour percer dans le football. "", explique-t-il à. Dans la capitale, son cousin Iya Traoré, freestyleur attitré de la butte Montmartre, lui dégote par ses contacts un essai aux Girondins de Bordeaux. "" C'est donc à la Jeanne d'Arc de Drancy qu'il raccroche les wagons, malgré les délais pour faire valider sa licence. La saison suivante, la tambouille administrative est aussi peu digeste à Montceau-les-Mines, au milieu de onze mutés. Pourtant le garçon intéresse : Lorient et Cholet viennent aux informations, mais c'est finalement dans les Vosges qu'on lui donne depuis 2018 l'occasion de s'exprimer. Et il le rend bien : son but a permis de sceller la victoire contre Sochaux au 7tour.Lorsque Épinal est allé défier en Martinique le Golden Lion de Saint-Joseph en novembre 2018, il ne pensait Lire la suite de l'article sur SoFoot.com