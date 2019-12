Ces chalutiers géants qui vident la Manche inquiètent les petits pêcheurs

Il n'est pas tout à fait 11 heures, le quai Gambetta semble bien vide ce mercredi dans le vent glacial. À Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), premier port de pêche français, les bateaux des fileyeurs (pêche au filet) arrivent au compte-gouttes. Dans les casiers qui remontent la marée du jour : des crabes, des araignées de mer mais pas un seul poisson. « On ne peut plus vivre du poisson, il a fallu se diversifier, la faute à la surpêche dont les gigantesques bateaux usines qui croisent au large de Boulogne sont le symptôme ! » dénonce Stéphane Pinto, patron pêcheur aux mains calleuses. Mercredi, les ministres de la pêche européenne se sont mis d'accord sur les nouveaux quotas européens pour assurer une pêche durable. Au-dessus du port, dans les « aubettes », étals qui vendent en direct les produits de la pêche, il n'y a presque pas de poissons non plus, et à peine plus de clients. « Ces navires géants bousillent toute la chaîne alimentaire ! » fulmine Patrick en gros pull et tablier bleu. Dans le viseur des Boulonnais, le « Margiris », gigantesque chalutier de 142 m de long, deuxième plus gros navire de pêche du monde. Interdit de pêcher en Australie depuis 2012, il vogue désormais en Manche. Le « Don Lubi II », bateau de Stéphane Pinto, est douze fois plus petit ! Les capacités records de ces mastodontes des océans sont dans toutes les discussions. 650 tonnes de poisson pêchées par jourGrâce au chalut de 600 m qu'il traîne derrière lui pour piéger les bancs de maquereaux, de hareng ou de chinchard, un bateau comme le « Margiris » peut récolter près de 650 tonnes de poisson par jour, mis en filet et congelé à bord : « Quand on fait du hareng, nous c'est au mieux 1,5 tonne par jour », compare Jonathan Delsart, fileyeur qui pêche à Boulogne depuis 40 ans. Dans les aubettes, ces étals qui vendent directement le produit de la pêche, on ne trouve plus beaucoup de poissons. LP/Arnaud Dumontier On ...