Ces «cagnottes solidaires» censées aider les grévistes à passer les fêtes

« Faire grève sans caisse de grève, c'est comme faire du camping sans avoir de tente ». Les « cagnottes solidaires » se sont imposées comme une clé dans l'avenir du mouvement interprofessionnel contre la réforme des retraites.User le gouvernement a un coût, notamment chez les salariés de la SNCF et de la RATP, ou les enseignants. Et le treizième, mois - quand il y en a un- ne suffit pas toujours. Les initiatives se multiplient donc depuis le 5 décembre, mais sont parfois la cible de critiques. Voici un panorama non exhaustif. Un demi-million d'euros chez Info'Com CGTÀ l'heure actuelle, il existe une seule caisse qui s'apparente à une collecte intersyndicale et interprofessionnelle. C'est celle de la branche Info'Com CGT, en cogestion avec CGT Goodyear, SUD Poste 92. Lancée en 2016 lors du conflit contre la loi Travail, cette cagnotte réunissait ce 16 décembre plus de 500 000 euros, dont 85 000 recueillis par un collectif de gamers militants sur la plateforme Twitch.Cette aide s'adresse à tous les salariés du privé comme du public, peu importe qu'ils soient encartés ou non. La demande de soutien doit se faire en ligne selon une charte très précise. Cherchez pas, les meilleures cinématiques sont dans Max Payne Le live null https://t.co/rghmIQVlhP La caisse de grève null https://t.co/0JSHuWFCQt #recondustream pic.twitter.com/R11EfYoIgD-- Le Stream Reconductible (@recondustream) December 18, 2019 Mais cette procédure ne fait pas l'unanimité. Laurent Brun, secrétaire générale de la fédération CGT-Cheminots, regrette par exemple sur Twitter un processus opaque qui n'offre « pas d'égalité entre les grévistes ». « Des caisses de solidarité locales peuvent exister mais elles n'ont pas vocation à compenser la totalité des pertes » car « les cheminots grévistes vont perdre entre 60 et 100 euros de salaire par jour », ajoute son collègue Cédric Robert.La CFDT, seul syndicat à avoir une caisse ...