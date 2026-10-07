Ces Bleuets prometteurs qui n’ont jamais connu les Bleus

Nombreux sont les joueurs à avoir brillé avec l’équipe de France Espoirs sans jamais revêtir le maillot frappé du coq avec les A. D’Odsonne Édouard à Gabriel Obertan en passant par Arnaud Kalimuendo, florilège de ceux qui sont restés des éternels espoirs avec la France.

Mathys Tel, le train n’est pas définitivement passé

Sa première cape avec les Espoirs date de septembre 2024. Deux ans plus tard, il est devenu, ce mardi soir face aux U21 de la Suisse, le co-meilleur buteur de l’histoire des Bleuets avec ses 17 pions. Après ses deux premières saisons pleines de promesses au Bayern Munich, certains voyaient déjà en Tel le futur de l’attaque de l’équipe de France. Aujourd’hui en galère à Tottenham, le buteur de 21 ans n’a jamais semblé aussi loin des A, mais continue de régaler chez les jeunes : cinq buts en quatre matchs lors de cette trêve. Si seulement ses coachs en club le faisaient jouer en pointe et non pas sur un côté, peut-être qu’on reverrait ses prouesses bavaroises du début.

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Par Léna Bernard et Arthur Chanteclair pour SOFOOT.com