Ces big tech mondiales qui fondent sur l'Afrique

En toute discrétion, Jack Dorsey, le PDG et fondateur de Twitter et de la société de paiement électronique Square, trace son sillon sur le continent. Loin de la frénésie et du tapage des réseaux sociaux, l'Américain vient de soutenir coup sur coup deux start-up africaines. Le 20 février 2020, il a fait, à titre personnel, un don de 6 000 dollars à DevCareer, une entreprise technologique nigériane à but non lucratif, pour former des développeurs sur le continent. Une dizaine de jours plus tôt, le fondateur de Twitter annonçait son soutien à BitSika. Lancée il y a à peine cinq mois par Atsu Davoh, un jeune Ghanéen, cette start-up connaît un démarrage fulgurant avec 1 million de dollars de transactions en cryptomonnaies réalisées début janvier au Ghana et au Nigeria via des SMS. BitSika compte développer ses services dans plusieurs pays, notamment francophones, l'île Maurice, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon et le Cameroun.Lire aussi Tech africaine : levée record de 2 milliards de dollars US en 2019Lire aussi E-commerce, Fintech : l'Afrique se positionneTwitter dans le sillage des autres Big TechTwitter et Square, mais aussi Facebook, Google, Microsoft, Uber ou les chinois Ali Baba et le moteur de recherche Baidu font les yeux doux à l'Afrique. De fait, les rois mondiaux des big tech, de la Silicon Valley à Hangzhou, en Chine, fondent sur le continent comme une nuée de sauterelles sur une récolte prometteuse.Avant de...