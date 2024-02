Ces arbitres qui cachent une forêt d'erreurs

Bastien DECHEPY during the Ligue 1 Uber Eats match between Paris Saint-Germain Football Club and Stade Rennais Football Club at Parc des Princes on February 25, 2024 in Paris, France. (Photo by Daniel Derajinski/Icon Sport)

Une nouvelle fois au cœur de la tempête, l'arbitrage français a vécu un nouveau week-end de turbulences en Ligue 1. Entre tensions internes et tentatives d'amélioration du recours à la vidéo, rien ne va plus pour les hommes et femmes en noir.

C’est une nouvelle fois l’un des principaux sujets qui a rythmé le week-end de Ligue 1. De la colère de Paulo Fonseca au « calme » de Julien Stephan en passant par l’incompréhension de Franck Haise, les entraîneurs du championnat ont une nouvelle fois pointé du doigt l’arbitrage, et en particulier l’utilisation de la VAR. Comme la précédente, cette 23 e journée a déclenché son lot de polémiques et de débats sur l’avenir de la vidéo.

Encore un week-end agité

Cette fois, le week-end s’était lancé en douceur, loin de la tornade vécue par Clément Turpin lors de Nice-Lyon il y a tout juste dix jours, le contact dans la surface en première période sur Cheikh Sabaly lors de Metz-Lyon n’étant pas si évident que cela. L’arbitrage a pourtant fait son retour dans l’œil du cyclone dès samedi soir, après le penalty accordé à Brest face à Strasbourg alors que le ballon semblait être sorti avant la remise de Pierre Lees-Melou. Dès la fin de la partie, Canal+ affirme même que si Jérôme Brisard n’est pas revenu sur sa décision, c’est en raison d’un problème de communication avec ses assistants vidéos. Et puis dimanche, les polémiques ont été légion, du penalty non sifflé après que le Monégasque Kassoum Ouattara marche sur le pied du Lensois Florian Sotoca, lui arrachant la chaussure (malgré l’examen des images par François Letexier) à celui – très généreux – accordé à Gonçalo Ramos dans les derniers instants de PSG-Rennes en passant par le possible hors-jeu de Thijs Dallinga face à Lille. L’on pourrait également citer la seconde chance offerte à Reims alors que Mathieu Gorgelin s’était trop avancé pour détourner la tentative de Junya Ito, pensant sauver un point pour Le Havre.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com