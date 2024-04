Ces 7 villes françaises qui accueillent des fêtes foraines au printemps

(Crédits photo : Adobe Stock - Manèges d'une fête foraine pour les familles à la tombée de la nuit)

Le redoux arrive et avec lui, la reprise d'activités de plein air et des divertissements pour les jeunes et les familles. Les fêtes foraines sont au rendez-vous du printemps dans plusieurs villes de France et se déploient pour les amateurs de sensations fortes et de féerie. Voici 7 villes françaises qui accueillent des fêtes foraines mémorables en centre-ville ou aux alentours.

La Foire du Trône de Paris : du 22 mars au 21 avril 2024

Pour fêter ses 60 ans, la célèbre foire du Trône se tiendra une nouvelle fois mais sur une durée plus courte, du fait de la préparation des Jeux-Olympiques. Ses 350 attractions mythiques sont faites pour que chacun s'amuse selon ses préférences : entre besoin d'adrénaline ou recherche de dépaysement et fous rires.

Ouverture pour le public du dimanche au jeudi de 12h à 23h et les vendredis et samedis jusqu'à 1h du matin.

Adresse : pelouse de Reuilly, Paris 12e.

La Foire attractive de Nancy : du 29 mars au 28 avril 2024

La 685e édition de la foire attractive de Nancy est lancée pour ponctuer le début du printemps et occuper les familles pendant les vacances. Avec près de 200 attractions installées, elle fait partie des plus grandes fêtes foraines de l'Hexagone. Au programme cette année, deux nouveaux manèges (le Venom direction Remond et le Techno Power) pour ravir les habitués et aussi les curieux, avides de découvertes.

Ouverture pour le public du dimanche au mercredi de 14h à 23h, jusqu'à minuit le vendredi et 1h du matin le samedi (fermeture le jeudi).

À noter : des prix demi-tarifs sont appliqués les mercredis 10 et 24 avril 2024.

Adresse : quartier Carnot-Léopold, à deux pas du centre-ville.

A savoir Comment optimiser son budget fête foraine, sans renoncer à la sortie ? Pour commencer, le plus sage est d' allouer un budget maximal et de s'y tenir en discutant en famille ou en groupe des meilleurs choix à faire. De plus, en profitant de prix dégressifs sur une même attraction que vous pouvez faire tous ensemble ou retenter plus tard seul ou en duo (exemple : 5 tickets pour le prix de 4), vous pourrez réduire les dépenses sur place. Avec des attractions dont le prix moyen oscille généralement entre 4 et 5 euros le tour (1), il est recommandé d' opter pour celles qui durent assez longtemps, pour éviter le sentiment de frustration qui entraîne l'envie d'enchaîner tout de suite sur autre chose. Enfin, si votre budget est très serré pour cette sortie que vous avez promise à vos enfants, emportez-leur un goûter et une boisson pour éviter trop de tentations gourmandes sur place.

La Fête foraine de Nantes : du 30 mars au 21 avril 2024

Avec un bon équilibre entre les attractions familiales et celles à sensations fortes, l'édition 2024 s'annonce encore prometteuse. Cette année, le manège inédit que tous les courageux souhaiteront tester s'appelle : Banzaï.

Ouverture pour dimanche au jeudi de 14h à 23h et le vendredi et le samedi de 14h à 1h du matin.

À noter : sur présentation du flyer disponible sur le site de la fête foraine de Nantes , une réduction d'1 euro est applicable par manège le mercredi.

Adresse : cours Saint-Pierre.

La Foire aux manèges à Lille : du 30 mars au 1er mai 2024

La capitale des Flandres vous accueille à l'occasion de sa fête foraine du printemps : 180 attractions sont en place pour épater petits et grands. Si vous loupez cette session, elle revient à la fin de l'été pour une rentrée sous le signe du divertissement bon enfant.

La fête foraine lilloise en quelques chiffres : 15 manèges en hauteur, 10 manèges pour les plus petits, 20 stands de jeux et 10 comptoirs pour se restaurer.

Adresse : esplanade du Champs de Mars 59000 Lille.

La Foire de Pâques à Caen : du 12 avril au 5 mai 2024

Plus de 150 attractions sont attendues à la foire de Pâques à Caen comme chaque année pour assouvir les envies d'amusement des plus jeunes, comme des plus expérimentés.

Horaires d'accès : de 14h à minuit les mercredis et dimanches, à partir de 16h les lundis, mardis et jeudis et jusqu'à 1h du matin les vendredis et samedis.

Adresse : parc des Expositions de Caen, 21 Rue Joseph Philippon 14000 Caen

La Fête foraine de Tours : du 26 avril au 19 mai 2024

Le principe de la fête foraine tourangelle ? Des activités ludiques et attractions pour tous les goûts et tous les âges. Faites le plein de bonne humeur en visitant cet ensemble idéal pour une sortie en famille ou entre amis. Elle se tient en amont de la Foire de Tours et se poursuit après sa clôture.

Adresse : parc des Expositions Rochepinard, 13 avenue Camille Chautemps 37000 Tours.

La Foire Comtoise de Besançon : du 4 au 12 mai 2024

Cette année encore, le rendez-vous de la foire Comtoise est pris pour des festivités sous le signe de la découverte et du partage avec le thème «Royaume Uni». Avec ses multiples stands, ses manèges à sensations et ses animations douces, les visiteurs seront conquis. En bonus, la venue de célébrités qui feront l'honneur de leur présence au cours de l'édition 2024, alors surveillez les allées !

Adresse : parc des Expositions Micropolis, 3 boulevard Ouest 25000 Besançon.

Le saviez-vous ? Pour maintenir des prix abordables pour les clients et soutenir les forains qui subissent tous la hausse du coût de l'énergie, certaines municipalités (comme Châlons-en-Champagne) prennent en charge une partie des factures d'électricité afin de pérenniser ce type d'événement festif et populaire (2).

Que vous fréquentiez de jour ou de nuit les foires et fêtes foraines saisonnières, les souvenirs et l'ambiance sont garantis. Préparez-vous à faire des arbitrages pour satisfaire tous les membres de la tribu, tout en respectant le budget prévu (ou improvisé).

À lire aussi :

Tour de France des carnavals du printemps : ambiance et tradition garanties

Test : saurez-vous retrouver ces 10 villes françaises cachées derrière leur surnom ?

Vacances de printemps : comment occuper ses enfants différemment et à moindres coûts ?

(1) https://www.francetvinfo.fr/economie/inflation/inflation-a-la-fete-foraine-les-prix-donnent-le-tournis_5786042.html

(2) https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/chalons-en-champagne/prix-de-l-energie-les-forains-repercutent-ils-ou-pas-la-hausse-sur-les-tarifs-des-attractions-2922450.html