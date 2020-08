Ces 6 jours qui auraient pu changer l'histoire du PSG

Le PSG aurait pu devenir le deuxième club français à remporter la Ligue des champions lors d'une édition, disons, particulière. On était à Lisbonne pendant ces six jours, du 18 au 23 août, de la demi-finale à la finale. Et si la ville n'était pas spécialement en ébullition pour ce Final 8, on a quand même fait quelques belles rencontres. Voici notre carnet de voyages.

Jour 1 - Mardi 18 août

Il ne fait pas bon être parisien ou étiqueté comme tel dans les rues de Lisbonne. Un harcèlement presque continuel.Les Lisboètes, enfin les Benfiquistas, n'en peuvent plus de ce feuilleton, des rumeurs de transfert qui envoient sur les rives du Tage le meilleur buteur de l'histoire du club parisien. Ils veulent savoir ; on doit bien savoir du côté de son ancien club., l'historique quotidien sportif portugais, a mis en une l'attaquant uruguayen dans sa posture de l'archer avec le titre. Il faut aller page 16 pour avoir une page dédiée à cette demi-finale de Ligue des champions entre le PSG et Leipzig. Un peu de contexte, une déclaration de Nagelsmann, une autre de Tuchel en conférence de presse et hop! on passe à la qualification de la veille de l'Inter. Expédié.Les rues de Lisbonne se sont, elles, transformées en chasse au trésor. Des équipes de médias français, sportifs et généralistes, en quête de supporters, de Parisiens, de Français, désespèrent de trouver n'importe quoi qui porte un maillot du PSG pour faire "sujet" avant le coup d'envoi. Manque de bol, les premiers sont presque plus nombreux que les seconds. Et ça rame sec pour trouver quelqu'un à qui poser la question:Lisbonne se bat contre un retour du Covid-19. Comme on scrute d'un œil inquiet les nuages qui annoncent l'orage à venir. Alors la vie, dans ce qu'elle a de petites futilités essentielles -regarder un match entre amis en buvant des bières-, a été mise en sourdine. Dans le monde d'avant, les supporters des deux équipes se seraient donné rendez-vous sur la place du Rossio avant d'arpenter les collines d'Alfama pour en descendre, beaucoup moins droit, quelques Sagres ou Super Bock plus tard. Là, il n'y a rien qui témoigne de l'espoir aveugle, de l'adrénaline qui monte ou de l'attente angoissante qui accompagnent habituellement la mise en orbite des matchs couperets. Lisbonne