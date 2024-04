Ces 5 activités motivantes à proposer à votre adolescent au printemps

(Crédits photo : Adobe Stock - Deux adolescents évoluant dans les arbres dans un parc accrobranches)

Les adolescents sont souvent bien à la maison avec leurs jeux et leurs écrans. Pour les divertir et les faire sortir de leur bulle sans que cela devienne un calvaire pour les parents, des centres sportifs et récréatifs existent pour proposer des activités plaisantes à faire en solo ou à plusieurs. C'est l'occasion pour les jeunes de se retrouver pour partager un moment ludique ou de dépassement physique. Voici 5 idées de sorties très cotées qui leur donneront le sourire par tous les temps.

Parc accrobranches : vive la liberté en toute sécurité

Pour prendre de la hauteur sur leurs parents et la vie quotidienne, les adolescents adorent enchaîner les différentes plates-formes, car chacune représente une nouvelle épreuve à réussir dans les airs. Plusieurs parcours d'accrobranches sont en général proposés pour s'adapter au niveau et à l'âge de chaque enfant. Souvent installés en périphérie des villes, voire à la campagne, ils constituent une sortie physique et divertissante, autant pour les acrobates que pour les accompagnateurs au sol.

Prix : à partir de 20 euros par personne (pour les adolescents) : des ajustements sont éventuellement à prévoir en fonction de la durée souhaitée ou du nombre de parcours sélectionnés. Pour information, l'équipement de sécurité obligatoire est fourni : casques, harnais et poulies. Seuls les gants (de type jardinage ou bricolage) ne sont pas inclus : à défaut, vous devrez en acheter sur place.

Fêtes foraines : à la recherche de sensations fortes et de secousses

Les fêtes foraines fleurissent au printemps dans les villes de France pour le plaisir des adolescents qui attendent ce rendez-vous avec impatience. Elles ont tout pour leur plaire : des promesses de frayeurs, des nouveautés, des stands gourmands et même un retour en enfance !

Voici quelques conseils pour profiter pleinement d'une visite dans une foire aux manèges, tout en maîtrisant son budget :

Faire un tour dans tout le parc avant de commencer afin de repérer les attractions incontournables, sans avoir de regrets à la fin de la visite.

Ne pas apporter d'effets personnels précieux et ranger ses petits objets dans des poches ou sacoches bien fermées, qui résistent aux turbulences.

Se fixer un budget maximal pour la visite et profiter des dates proposées à prix réduits (certains mercredis ou jours de vacances scolaires par exemple).

Prix moyen par attraction : entre 4 euros et 8 euros, selon le succès, la taille et le coût de l'investissement lié à l'installation.

Mini-golf : pour sortir le grand jeu en marquant des points

Que le parcours de mini-golf soit doté de 9 ou 18 trous, les adolescents feront une partie par équipe au cours de laquelle les fous-rires sont garantis : balle envoyée en dehors du parcours, balle loupée par le club ou encore nombre total de coups très élevé ! Que de bons souvenirs en perspective avec cette activité qui a un air de vacances. Avec des obstacles et des décors bien pensés, chaque trou sera un nouveau défi que les adolescents tenteront de relever pour un score final cumulé le plus petit possible comme au vrai golf !

Prix : compter entre 5 euros et 10 euros le billet, en fonction de la localisation et de la taille du site. Le matériel est généralement compris (clubs, balle et carte de scores).

Mur d'escalade : place à la verticalité

Pour les adolescents qui ont été fans de Spiderman, l'occasion est toute trouvée pour gravir à leur tour un mur haut de plusieurs mètres en plaçant leurs mains et pieds sur les bons emplacements. Même si la discipline semble relever du sport en solitaire, une attention particulière doit être portée aux autres grimpeurs qui évoluent en dessous.

De plus, une collaboration est souvent observée entre les membres du groupe pour échanger des conseils sur certaines prises moins glissantes ou plus pratiques. Les murs d'escalade existent soit en salle ou en extérieur ; vous pouvez consulter les principaux sites et salles d'escalade en Île-de-France pour choisir votre prochaine sortie. Sinon, plus largement le réseau Climb up est implanté dans 30 villes de l'Hexagone, pour une couverture optimale du territoire, quel que soit votre lieu d'habitation.

Tarif : entre 10 euros et 15 euros pour une entrée. Des tarifs Happy hours sont souvent accordés pour une venue en décalé afin de répartir l'affluence dans chaque centre.

Équipement : tenue confortable, équipement de sécurité, chaussettes ou chaussons à louer sur place (selon l'établissement).

La bonne idée : renseignez-vous auprès de la MJC de votre quartier, qui propose des sorties locales organisées, des initiations ou des stages adaptés aux adolescents.

Sortie cinéma : une toile pour des étoiles plein les yeux

Par temps pluvieux, cette activité permettra de varier les plaisirs et de faire confiance à vos adolescents en les laissant seuls au cinéma visionner un film de leur âge. Les jeunes apprécient particulièrement un film projeté au cinéma, surtout s'ils sont accompagnés de camarades et s'ils peuvent déguster un cornet de pop-corn pendant la séance ! Afin qu'ils soient bien placés, choisissez avec eux leur siège pour une expérience 100% réussie dans une salle obscure.

Chez UGC (partenaire The Corner*), des prix attractifs sont proposés si vous achetez une carte de 5 billets pour 41 euros, valable du lundi au vendredi. C'est la formule idéale pour inviter des amis ou emmener votre tribu au cinéma à petits prix.

A savoir Connaissez-vous le budget-type mensuel des familles consacré aux loisirs et à la culture ? Selon l'UNAF, pour une cellule familiale composée de deux parents et deux adolescents, le montant alloué en février 2024 au poste loisirs, culture et divers s'est élevé à 391,45 euros. Cette somme comprend les abonnements annuels de chaque membre du foyer lissés sur 12 mois. (1)

Entre dépassement de soi et sortie détente, vous aurez l'embarras du choix pour occuper près de chez vous vos adolescents avec un projet dynamique. Faites un sondage auprès de vos jeunes et profitez des vacances de printemps pour planifier une sortie en groupe qui leur plaira à coup sûr.

Poursuivre la lecture

Temps d'écran chez les enfants : 5 méthodes pour garder le contrôle

Vacances de printemps : comment occuper ses enfants différemment et à moindres coûts ?

Ces 11 jours fériés en 2024 à noter sur l'agenda pour décompresser ou voyager

*Si vous êtes client BoursoBank, vous bénéficiez d'un avantage auprès de ces enseignes à travers The Corner . Accédez aux remises qui vous sont réservées chez : UGC .

(1) https://www.unaf.fr/ressources/famille-b-un-homme-une-femme-un-adolescent-et-une-adolescente-ages-de-14-ans-ou-plus/