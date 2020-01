CES 2020 : pivotantes, ultra-connectées, en définition 8K... c'est fou ce que nos télés ont changé

Qu'est-ce qui vous fera craquer pour une nouvelle télé ? Sa taille ? La définition de l'image ? Oui, mais pas seulement. A voir les tout derniers modèles présentés au CES (Consumer Electronic Show), le plus grand salon au monde consacré aux nouvelles technologies, qui ferme ses portes ce vendredi à Las Vegas (Etats-Unis), la course au toujours plus grand et toujours plus détaillé se poursuit. Samsung a dévoilé sa TV géante de 7 m de diagonale (à plus d'1 million d'euros), tandis que désormais tous les modèles haut de gamme ont adopté la très haute définition dite 8K. Mais comme si cela ne suffisait pas, les fabricants de ces bijoux technologiques ultra-connectés font également la course à l'accessoire ou la fonctionnalité qui leur permettra de se démarquer. C'est parfois très utile, parfois du pur gadget. Passage en revue de quelques innovations.En mode smartphoneSon nom, Sero, veut dire « vertical » en coréen. Ce téléviseur signé Samsung, qui sera mis en vente dans les mois qui viennent en Europe à environ 1500 euros, est le premier à pouvoir pivoter sur lui-même !L'intérêt ? Passer l'écran en mode vertical pour mieux profiter des séquences filmées avec les smartphones et diffusées sur les plateformes comme YouTube, Instagram, Snapchat ou encore lorsqu'on passe un appel vidéo avec une application comme Skype. Le passage de l'horizontal à la verticale est motorisé mais aussi automatisé. S'il est connecté au téléviseur, il suffit d'orienter son téléphone dans le sens voulu pour que l'écran du Sero suive le mouvement.Des applis en directUne télévision qui se connecte à Internet, ce n'est pas nouveau... mais pas très pratique puisqu'il faut l'équiper d'un clavier et d'une souris pour naviguer dans les menus comme on le fait sur un ordinateur. Les nouvelles « smart TV » sont un peu plus intelligentes et proposent, directement dans un menu spécialement conçu à cet effet, une ...