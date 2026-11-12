Ces 10 joueurs que Zidane aurait appelé en équipe de France

Ces 10 joueurs que Zidane aurait appelé en équipe de France

Des simples joueurs de Ligue 1, un autre qui évolue en deuxième division allemande, tout le monde a sa place en équipe de France avec Zinédine Zidane. Avec Zizou, ces dix joueurs auraient parfaitement eu leur place chez les Bleus.

Benjamin Bourigeaud

Benjamin Bourigeaud doit bien regretter d’être parti se dorer la pilule au Qatar. Ou de ne pas avoir eu Zidane comme coach quand il étincelait au Roazhon Park. Il a dû arrêter de compter les listes du jeudi à 14 h où il espérait entendre son nom. En vain. Pourtant, avec des stats de plus de 20 contributions chaque saison pendant trois ans, on aurait bien aimé le voir avec un maillot bleu, et une doublette Terrier-Bourigeaud aurait envoyé du rêve. Il n’est peut-être jamais trop tard ?

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Par Antoine Patanchon et Loriane Pereira pour SOFOOT.com