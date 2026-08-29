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Ces 10 joueurs pas trop chers qui pourraient aider l’OM
information fournie par So Foot 29/08/2026 à 21:41
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Ces 10 joueurs pas trop chers qui pourraient aider l’OM

Ces 10 joueurs pas trop chers qui pourraient aider l’OM

L’heure est à la diète sur la Canebière. Pire encore : alors que plusieurs cadres pourraient quitter le navire d’ici la fin du mercato ce mardi, le directeur sportif Grégory Lorenzi a laissé entendre que ne pas recruter du tout était désormais une possibilité, faute de moyens. Voici quelques pistes qui ne coûteraient pas grand-chose, et pourraient filer un coup de main.

Reiss Nelson

Quelle coïncidence de voir le joueur que l’on convoite sans pouvoir l’acheter être libéré de ses engagements par son club (en l’occurrence Arsenal). À moins que ce ne soit justement la raison pour laquelle on le convoite ? Quoi qu’il en soit, pas besoin de se faire des nœuds au cerveau, l’international espoirs anglais a beau ne pas s’être imposé chez les Gunners , le voir prendre la relève d’Igor Paixão sur l’aile gauche dans un tel contexte relèverait presque de la bonne pioche.

Paul Pogba

En parlant de Pioche, la voie est libre pour Paul Pogba. Après des mois de rumeurs pour finalement se faire doubler par Monaco l’été dernier, la concurrence devrait être moins rude cette fois-ci. On ne va pas se mentir, ça ferait quand même bien sur la photo de classe pour la rentrée. Et puis s’il a encore 2-3 entrées en jeu dans les pattes, c’est du bonus.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

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