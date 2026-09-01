Ces 10 équipes prêtes à accueillir Benzema
À quelques heures de la fin du mercato, Karim Benzema est un joueur libre. L'attaquant de 38 ans a mis fin à son contrat avec Al-Hilal et attend un nouveau challenge. En voici dix potentiels.
Al-Hilal
Parce que même à deux, Ollie Watkins et Kader Meïté ne valent pas ce bon vieux KB9. Al-Hilal ferait mieux de lui renvoyer un plus gros salaire sans trop attendre, car le monsieur n’est pas du genre patient.
Le tweet de Benzema pour annoncer son arrivée : « Veni, vidi, vici, iterum vincerem. » …
Par Arthur Chanteclair pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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