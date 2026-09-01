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Certains proches d’Infantino continuent à prendre leurs distances
information fournie par So Foot 01/09/2026 à 09:35
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Certains proches d’Infantino continuent à prendre leurs distances

Certains proches d’Infantino continuent à prendre leurs distances

Un mois après avoir déclenché un joli bazar en évoquant la vente de parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés, Gianni Infantino semble de plus en plus seul. Parmi les rares soutiens de l’idée, Joshua Kushner , frère du gendre de Donald Trump et patron de Thrive Capital , a finalement reconnu que son groupe avait peut-être sous-estimé le terrain sur lequel il mettait les pieds .

Dans un communiqué, l’homme d’affaires américain admet ne pas avoir su « apprécier la dimension politique du football mondial, ni jusqu’où certains étaient prêts à aller » .…

AC pour SOFOOT.com

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