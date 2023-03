information fournie par So Foot • 21/03/2023 à 11:10

« Certains clubs français n’ont pas voulu prendre Kvaratskhelia »

Willy Sagnol ne savait pas grand-chose de la Géorgie, avant d’accepter d’en devenir le sélectionneur il y a deux ans. L’ancien défenseur des Bleus, qui n’avait plus entraîné depuis 2017, assure vivre une très belle expérience dans le Caucase.

Le dernier match de la Géorgie remonte au 17 novembre, en amical contre le Maroc (0-3). Là, votre équipe va enchaîner deux matchs en trois jours, dont un face à la Norvège d’Haaland, en qualifications pour l’Euro 2024…

Je suis heureux de retrouver mes joueurs et nos supporters. Quand nous avions affronté le Maroc aux Émirats arabes unis, certains d’entre eux étaient absents car blessés, et j’avais dû en rappeler certains qui étaient en vacances… Avant d’affronter la Norvège, on va jouer contre la Mongolie. J’avais demandé à ma fédération de trouver un adversaire potentiellement moins fort que nous, pour donner du temps de jeu à certains joueurs. Mais l’objectif principal, c’est la Norvège, bien sûr.…

Propos recueillis par Alexis Billebault pour SOFOOT.com