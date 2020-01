La course à la Mairie de Paris est-elle en passe de devenir l'antichambre du concours Lépine ? C'est en tout cas ce que pourrait laisser penser la récente proposition de Benjamin Griveaux. Interrogé par Le Journal du dimanche, le candidat LREM déclare vouloir « déplacer la gare de l'Est pour créer un Central Park parisien ». « Nous libérerons ainsi les voies ferrées qui vont du 10e arrondissement aux limites de Paris », estime l'actuel député de Paris, qui souhaite voir émerger « un poumon vert » dans la capitale ? bien pourvue avec le bois de Boulogne (2,5 fois plus étendu que Central Park) et le bois de Vincennes (près de trois fois plus grand).« Ça me paraît d'une absurdité totale, c'est à celui qui va en faire le plus : ajouter du vert sur du vert », tacle immédiatement Maurice Culot, architecte urbaniste expert du patrimoine parisien. Placé troisième dans un récent sondage Odoxa pour Le Figaro, Benjamin Griveaux sait que l'écologie est un enjeu crucial des municipales. Au point de lancer des projets absurdes pour rafler le prix du candidat le plus écolo ?Urgence dans les quartiers touristiques et populaires« Il y a tellement d'autres priorités à Paris », poursuit Maurice Culot. « Si, déjà, on s'occupait des espaces publics parisiens qui sont dans un état lamentable? Allez vous promener boulevard Montparnasse, regardez la dégradation des pieds d'arbre, la dégradation du mobilier urbain? Il y a un laisser-aller...