Centrafrique: manifestation contre la hausse des prix des carburants à Bangui

Un manifestant protestant contre la vie chère à Bangui, le 13 novembre 2026 ( AFP / Annela NIAMOLO )

Plus de 500 personnes ont manifesté vendredi à Bangui pour dénoncer la hausse des prix des hydrocarbures en Centrafrique et réclamer la libération de cinq responsables d'organisations de la société civile arrêtés en octobre, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Les Centrafricains sont confrontés depuis début octobre à une augmentation des prix à la pompe décidée par le gouvernement, suscitant un large mécontentement dans ce pays d'Afrique centrale parmi les plus pauvres au monde, dirigé depuis 2016 par Faustin-Archange Touadéra.

"Ventre affamé n'a point d'oreilles", "Nous sommes égaux face à la vie chère" ou encore "Non aux arrestations arbitraires", pouvait-on lire sur les pancartes brandies dans le cortège.

Cette manifestation s'est tenue à l'appel du Bloc républicain pour la défense de la Constitution (BRDC), à la suite d'une journée "ville morte" le 12 octobre dont cinq des organisateurs avaient été arrêtés. Ils sont toujours en détention.

"Tout est cher"

"Imaginez, j'ai un salaire de 80.000 francs CFA (environ 122 euros), je paie ma maison à 25.000 francs (environ 38 euros) et je dois dépenser minimum 30.000 francs (environ 46 euros) pour le transport. Le transport me coûte presque plus cher que ma maison", a expliqué à l'AFP Stéphane, un manifestant de 31 ans qui a préféré ne pas donner son nom de famille.

"Aujourd'hui, ce n'est qu'un avertissement au gouvernement, mais qu'il sache que le peuple en a marre. La prochaine fois, on sortira plus nombreux", a-t-il prévenu.

La marche, qui a parcouru plus de trois kilomètres dans Bangui, a rassemblé plusieurs figures du BRDC, notamment Crépin Mboli-Goumba, Mahamat Kamoun et Martin Ziguélé, ainsi que des membres du BRDC, de l’opposition, de la société civile, des conducteurs de taxis-motos, des vendeurs ambulants et des habitants.

Les autorités l'ont finalement autorisée, après que le porte-parole du gouvernement l'avait d'abord jugée "illégale".

"Centrafricains résistants", scandaient les manifestants, qui chantaient également : "L'essence est chère, tout est cher, libérez nos leaders".

Certains conducteurs de taxis-motos ont poussé leurs engins pour illustrer les difficultés rencontrées dans leur activité face aux prix élevés et au manque de carburant.

Pour Joachim Lessoua, commerçant de 38 ans, la situation économique devient insupportable. "L'augmentation des prix des produits de première nécessité commence à nous étouffer. On ira où avec cette situation ?", s'est-il interrogé.

Trois augmentations en un an

"Cette marche est voulue par le peuple centrafricain de toutes catégories pour exprimer sa souffrance. Même la Bible déclare que lorsqu'un enfant demande du pain, on ne lui donne pas une pierre", a déclaré Martin Ziguélé, porte-parole du BRDC.

"Les Centrafricains ont l’impression qu'on leur donne des pierres à la place du pain demandé. En un an, nous avons connu trois augmentations du prix des hydrocarbures, alors que le salaire minimum est de 35.000 francs CFA (environ 53 euros) depuis plus de 30 ans", a-t-il ajouté.

Le cortège était encadré par des véhicules blindés de la mission de l'ONU en Centrafrique, la Minusca, ainsi que par des éléments de la gendarmerie et de la police nationales.

Il y a près de deux semaines, le BRDC avait adressé cinq demandes au gouvernement: la fin des pressions sur le BRDC, la libération des responsables de la société civile arrêtés, la publication de la convention entre l'État centrafricain et la société privée Neptune Oil qui importe les carburants en Centrafrique, la libéralisation du secteur pétrolier aval et la baisse du prix des hydrocarbures à moins de 1.000 francs CFA le litre (1,52 euro).

La convention entre l’État centrafricain et Neptune Oil n'a, à ce jour, pas été rendue publique.

Enclavée, la Centrafrique dépend du Cameroun et du Congo pour l’importation de produits pétroliers et connaît régulièrement des pénuries liées aux difficultés sécuritaires et logistiques, qui alimentent également le marché noir.

"Si les cinq revendications ne sont pas prises en compte d'ici 15 jours, nous allons encore sortir pour marcher", a averti Martin Ziguélé.