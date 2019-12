Centrafrique : au moins 30 morts dans des affrontements entre miliciens et commerçants

De nouveaux affrontements meurtriers entre miliciens et commerçants, mercredi et jeudi, ont coûté la vie à au moins trente personnes au PK5. Ce quartier majoritairement musulman de Bangui est l'une des zones les plus dangereuses de la capitale centrafricaine.« Trente-trois corps ont été apportés à la mosquée », a affirmé à l'AFP Awad Al Karim, imam de la mosquée Ali Babolo. Un bilan repris par le président de la Croix-Rouge centrafricaine, Antoine Mbaobogo.Tout serait parti cette fois d'une altercation entre un commerçant et un jeune milicien avant Noël, selon RFI. Depuis, les tensions n'ont fait que croître entre, d'un côté, des groupes d'autodéfense venus venger un des leurs et, de l'autre, des commerçants qui en ont assez des taxes imposées par les miliciens chargés de la sécurité de ce quartier.Les miliciens pris de court« On en a marre ! À chaque fois, [les miliciens nous] demandent de l'argent », peste un commerçant, propriétaire de plusieurs boutiques, qui demande à garder l'anonymat. Comme plusieurs de ses confrères, il monte la garde dans la rue, armé d'une kalachnikov. Des explosions de grenades et des rafales d'armes automatiques étaient encore audibles dans l'après-midi, après avoir retenti dans la capitale centrafricaine dès mercredi soir.La détermination des commerçants a pris les miliciens de court, eux qui s'étaient habitués à les « taxer » depuis qu'ils avaient pris le contrôle du quartier, en 2013. « On veut faire un vrai travail », affirme désormais un jeune milicien de 19 ans. Il faisait jusqu'à présent le guet pour un des groupes armés du quartier, mais déclare à présent vouloir se ranger, blâmant « les grands » de son groupe pour les violences.Des boutiques et des véhicules brûlés« Nous avons dépêché sur place une force de réaction rapide » a indiqué Bili Aminou Alao, porte-parole de la Minusca, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations ...