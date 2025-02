Censure du budget: Bompard en "désaccord radical" avec Jospin

Le député La France insoumise (LFI) Manuel Bompard, à l'Assemblée nationale, le 24 octobre 2024 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le coordinateur de LFI Manuel Bompard s'est dit dimanche "en désaccord radical" avec l'ancien Premier ministre Lionel Jospin, après son appel à ne pas voter la censure du gouvernement Bayrou, et a confirmé qu'un refus des socialistes de le faire équivaudrait pour lui à un "changement d'alliance électorale".

"Je suis en désaccord radical avec ce que dit Lionel Jospin. Précisément, ce qui a fait beaucoup de mal à la gauche, c'est quand vous faites campagne sur un programme, que donc vous déplacez des électeurs et puis (...) finalement quelques mois plus tard, vous reniez votre programme", a-t-il déclaré sur BFMTV.

"Personne ne peut croire sérieusement que le budget présenté par François Bayrou a quelque rapport que ce soit avec le programme que nous avons porté dans les élections législatives", a-t-il ajouté.

Dans une interview à France 5, Lionel Jospin a jugé "pas responsable" de voter la censure alors qu'un 49.3 aura lieu lundi sur le budget avec par conséquent une motion de censure déposée par une partie de la gauche dont LFI.

En cas de chute du gouvernement, "qui pourrait faire face au drame de Mayotte, qui chercherait la réconciliation en Nouvelle-Calédonie, qui assurerait la sécurité ?", s'est inquiété l'ancien Premier ministre socialiste qui avait dirigé un gouvernement de "gauche plurielle" entre 1997 et 2002.

Si les socialistes "ne votent pas la motion de censure, alors ils auront procédé à un changement d'alliance, c'est-à-dire qu'ils seront dans un soutien sans participation au gouvernement de François Bayrou. A partir de ce moment-là, ils auront renié les engagements qu'ils ont pris devant les électeurs", a insisté M. Bompard.

Lionel Jospin à Paris, le 22 mai 2024 durant la campagne pour les élections européennes ( AFP / Antonin UTZ )

L'Insoumis a également dénoncé le "chantage" de François Bayrou lorsqu'il dit que la France "ne peut pas rester sans budget".

"Les députés ont voté une loi qui permet de renouveler les lignes budgétaires de l'année 2024. Donc, en fait, aujourd'hui, on a un budget, c'est le budget 2024. Mais vous avez des consignes qui sont données dans les ministères et qui consistent à dire +Non, pour l'instant, on gèle toutes les dépenses+ alors qu'en fait, si on peut dépenser", a-t-il assuré.

"Cette manière d'essayer de nous obliger à renoncer à nos convictions pour adopter ce budget alors qu'il serait très mauvais, c'est un chantage", a-t-il renchéri.