Cengiz Under veut rester à Marseille

Ni l’hiver dernier, ni l’été prochain.

Interrogé par La Provence sur sa carrière et ses envies à court terme, Cengiz Under s’est montré très clair : pour lui, l’avenir passe par l’Olympique de Marseille. « Cet été ? Franchement, ce n’est pas d’actualité. Ce n’est pas un sujet. Je suis bien ici, j’ai envie de bien finir la saison, de nous qualifier en Ligue des champions et de rester à Marseille , a ainsi indiqué l’ailier. Je suis un élément important de l’équipe, je veux continuer à l’OM. Mon seul objectif pour cet été, c’est de prendre des vacances! (rires) Et de revenir à Marseille. Partir n’est pas envisageable. » …

FC pour SOFOOT.com