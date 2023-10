Celui qui a le droit de chambrer

Dans une fin de match tendue aussi bien en tribunes que sur la pelouse, Kylian Mbappé a offert la victoire au PSG sur le terrain de Brest. Avant de chambrer tout un stade et de sortir sous la bronca de Francis-Le Blé.

Sept mois après, Kylian Mbappé a remis ça à Francis-Le Blé, aggravant son passif avec un public qui l’a cette fois copieusement sifflé à sa sortie du terrain. Mi-mars, l’attaquant parisien avait déjà offert la victoire aux siens en partant dribbler le malheureux Marco Bizot dans les dernières secondes de la partie, quelques minutes après une embrouille avec Haris Belkebla dans laquelle les supporters breton avaient vu un possible motif d’expulsion. L’histoire entre le champion du monde et les Ty-Zefs a donc un nouveau chapitre depuis ce dimanche, à base de but décisif, encore une fois, et de chambrage mal perçu.

Tensions de dernière minute

Cette fois, le Kyks n’a pas attendu la fin de partie pour faire trembler les filets de Francis-Le Blé. Sous la tempête, il s’en va doubler la mise avant même la demi-heure de jeu, bien lancé en contre par Lee Kang-in. Mais ce sont surtout les dernières minutes que tout le monde retiendra. La 88 e , plus particulièrement, quand M. Brisard, qui avait fait signe de jouer après un contact entre Lilian Brassier et Randal Kolo Muani dans la surface brestoise, laissant se dérouler une énième attaque bretonne dans « la pire mi-temps que [Luis Enrique] ait vu au PSG », selon ses propres dires. Avant de désigner le point de penalty depuis l’écran vidéo, provoquant une immense colère de tout le stade et de la bande d’Eric Roy.…

Par Tom Binet, à Francis le Blé pour SOFOOT.com