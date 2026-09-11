Céline Dion est-elle meilleure que le football ?

Céline Dion est de retour à Paris pour une série de concerts qui se tiendront à guichets fermés. Le statut et la popularité de la chanteuse québécoise peuvent-ils légèrement rendre jaloux le foot ?

L’interprète de All by Myself (hymne officiel du vague à l’âme de la quadra caricaturale dans Bridget Jones ) débarque en grande pompe dans la capitale française. La Québécoise transformée en star française (on naturalise facilement les francophones, n’est-ce pas Jacques Brel), surtout depuis son interprétation de L’Hymne à l’amour d’Édith Piaf sur la tour Eiffel pour la cérémonie d’ouverture des JO, s’offre retour qui pourrait presque éclipser le premier match des l’équipe de France de Zidane contre la Turquie, pourtant lui aussi héros national tant attendu.

Un marathon de 16 concerts démarre donc ce samedi 12 septembre à la Plénitude Arena et ce jusqu’au 17 octobre 2026 (principalement les mercredis, vendredis et samedis), avant 10 concerts supplémentaires programmés du 8 au 29 mai 2027. La mise en vente des places avait illustré l’ampleur du phénomène. Elles étaient parties plus rapidement que pour la Coupe du monde de la FIFA. Au total, 480 000 billets ont été attribués en seulement quatre jours, pour 9 millions de demandes enregistrées (1,9 million de personnes se sont connectées simultanément lors de l’ouverture officielle). Des chiffres à faire pâlir d’envie nombre de clubs de notre Ligue 1. Qui n’a pas dû gérer un proche qui désirait utiliser votre mail pour augmenter ses chances de décrocher le précieux sésame ?…

Par Mathieu ROLLINGER pour SOFOOT.com