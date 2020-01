Célibat des prêtres : François et Benoît XVI, le divorce

Au moment de sa renonciation en 2013, il avait fait la promesse de se réfugier dans le silence et la prière. Mais une fois de plus, le « pape émérite » Benoît XVI a provoqué de vifs remous dans la cité du Vatican. Dans un ouvrage à paraître ce mercredi (Des profondeurs de nos c?urs, chez Fayard) et dont Le Figaro a publié dimanche les premiers extraits, Joseph Ratzinger, 92 ans, réaffirme son attachement au célibat des prêtres. Un « cri d'alarme » perçu chez les vaticanistes comme une mise en garde à l'attention de son successeur, le pape François.En effet, la date de sortie de l'ouvrage ne doit rien au hasard. En octobre dernier, un synode à Rome a évoqué la possibilité d'ordonner prêtres des hommes déjà mariés, et ce dans les zones reculées de l'Amazonie, pour pallier le manque de vocations. Et c'est précisément dans les semaines à venir que le souverain pontife, Jorge Mario Bergoglio, doit trancher cette épineuse question qui divise le clergé. Outre le timing, le coauteur de l'ouvrage, aux côtés de Ratzinger, n'est pas un inconnu : Robert Sarah, cardinal guinéen, occupe ? sur nomination de François ? l'influent poste de préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. C'est en outre l'une des figures des ultra-conservateurs de la Curie romaine, qui goûterait peu les timides élans réformateurs du pape argentin.« Le célibat est indispensable. Je ne peux pas garder le silence »,...