Célia Aymonier s'arrête là par Victor Gatinel (iDalgo) A 28 ans, la biathlète Célia Aymonier décide de stopper sa carrière sportive. La Française a expliqué son choix sur les réseaux sociaux en publiant un long texte laissant paraître une lassitude mentale. Elle déclare notamment "Depuis mes débuts, ces paysages et le manteau neigeux ont bien changé. Alors je me pose la question, que reste-t-il du plaisir à skier sur des pistes enneigées artificiellement, à des températures supérieures à 0°c, à faire des entraînements sur des pistes raccourcies pour préserver la neige ? [...] Je suis loin de mon idéal de nature et de grand air". Médaillée de bronze au relais féminin des mondiaux d'Hochfilzen (Autriche) en 2017, la native de Pontarlier souhaite désormais se donner un nouveau challenge et assure à ses fans qu'une "nouvelle aventure commence".

