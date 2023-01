"Celebration Week" en Ligue 1 : La défaite de fin d'année

À l'image du triste contexte dans lequel s'est déroulé le Nantes-Auxerre de ce dimanche, le Boxing Day à la française qui nous est proposé cette semaine est, comme prévu, plus contrariant que réellement festif.

Mépris et sacrifice

Cette année, les supporters français n'auront pas eu le droit de passer leur dimanche 1janvier à traîner au lit pour évacuer les excès de leur réveillon du Nouvel An. Du moins ceux de Nantes, Monaco, Angers, Toulouse, et les quelques courageux brestois, lorientais, ajacciens ou auxerrois ayant fait le déplacement à l'extérieur : tout ce beau monde était sur le pont dès quinze heures, en ce premier jour de l'année civile, pour une dix-septième journée de Ligue 1 qui a pris des allures de corvée pour tout le monde (bon, pas pour Lens et Bollaert , bien sûr), au coeur d'un calendrier 2022-2023 dégueulant de partout et d' unequi se veut le pendant dubritannique . Un vieux serpent de mer qui attendait un prétexte pour pouvoir prendre vie : 2022 et la Coupe du monde hivernale ont permis d'exaucer ce voeu de la LFP et des diffuseurs, certainement désireux de capitaliser sur l'ambiance des fêtes de fin d'année en attirant des familles, quitte à délaisser les fidèles. Comme souvent, le football n'en ressort pas grandi.Avec des rencontres en semaine à quinze, dix-sept ou dix-neuf heures (durant les vacances scolaires, certes, mais en semaine quand même) et d'autres prévus le jour de l'an à une heure où la gueule de bois n'a parfois pas encore été vaincue, cette grande première avait tout de la mauvaise idée, et cela se vérifie. À Nantes, 23 266 personnes (dont 194de l'AJA) ont assisté, dimanche, au match des cancres entre les Canaris et Auxerre : tout simplement la pire affluence de la saison à la Beaujoire toutes compétitions confondues, et même le plus petit bilan, à Louis-Fonteneau, depuis la réception de Montpellier le 3 mars 2022 (déjà un dimanche à quinze heures), alors que le FCN n'avait plus évolué devant son public depuis plus d'un mois et demi. Il faut dire que la Brigade Loire, l'un des groupes ultras les plus précieux de notre championnat, avait décidé ( comme huit autres assos de supporters nantais , mais aussi Lire la suite de l'article sur SoFoot.com