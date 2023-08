Ceferin juge « déplacé » le comportement de Rubiales

La fin se rapproche pour Luis Rubiales.

Alors que les réactions, et les soutiens à Jenni Hermoso, se succèdent et se font de plus en plus nombreux, Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, a lui aussi réagi. Dans des propos rapportés par L’Équipe , le Slovène revient sur le baiser imposé par Luis Rubiales à l’internationale espagnole : « Ce qu’il a fait est inapproprié. On le sait tous. J’espère qu’il sait que c’était déplacé. » …

FP pour SOFOOT.com