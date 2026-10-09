Čeferin candidat pour la passe de quatre

Prêt à les rouler dans la Čeferin. 2027 n’est pas seulement une année électorale en France. Au Burundi, en Mongolie et à l’Uefa, le souverain sera appelé devant les urnes. Et à propos du dernier, le nom de l’unique candidat déclaré n’est pas une surprise : il s’agit d’Alexander Čeferin. Le président de l’Uefa est candidat à sa propre succession pour un dernier mandat de quatre ans, comme le relate l’AFP. Il avait débarqué à la tête de l’instance en 2016, avant d’y être réélu en 2019 et en 2023. Le congrès qui sera amené à élire le futur président de l’Uefa est prévu fin avril 2027, au Kazakhstan.

« Maintenir l’unité du football européen »

Son programme tient en trois points : « Mon ambition demeure inchangée : maintenir l’unité du football européen, renforcer notre discipline et préparer l’Uefa pour la prochaine génération ». Meneur de la fronde estivale contre Gianni Infantino , le Slovène avait un temps fait fuiter son désir de se présenter à la tête de la FIFA, avant de se rétracter.…

UL pour SOFOOT.com