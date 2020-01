Cédric Villani : « Tout ne se fait pas dans la Silicon Valley ! »

À Paris plus qu'ailleurs, la majorité présidentielle aborde l'élection municipale en ordre dispersé, puisque Benjamin Griveaux et Cédric Villani se livrent une concurrence acharnée. Malgré une sociologie locale très favorable aux idées d'Emmanuel Macron, les intentions de vote sont formelles : aucun des deux candidats en lice de la majorité ne semble en mesure de l'emporter face à la maire sortante Anne Hidalgo, qui a annoncé sa candidature dimanche dernier. Quant à ceux qui s'attendent à ce que le président de la République mette de l'ordre dans cette élection, ils risquent d'être déçus : Emmanuel Macron n'a manifestement pas l'intention de « débrancher » l'un ou l'autre des candidats se réclamant de sa politique. Alors même que les programmes ne sont pas connus et que la campagne électorale semble déjà s'enliser dans des débats sur les ralliements, les alliances et les fusions de second tour, nous avons rencontré le candidat dissident Cédric Villani pour évoquer sa vision de Paris. Il est l'invité du grand entretien politique du Point.Le Point : Entre le délégué général de LREM qui vous demande de choisir votre camp et les ministres qui s'engagent dans l'élection parisienne, on a le sentiment que vous subissez cette campagne électorale?Cédric Villani : Au contraire ! C'est la preuve que ma démarche fait bouger les lignes. Les Parisiens veulent-ils revenir au monde d'avant ? Celui de la gauche contre la droite ? De...