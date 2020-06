Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cédric Villani se maintient pour le 2e tour des municipales de Paris Reuters • 01/06/2020 à 17:54









CÉDRIC VILLANI SE MAINTIENT POUR LE 2E TOUR DES MUNICIPALES DE PARIS PARIS (Reuters) - Arrivé en 5e position au premier tour des élections municipales à Paris, Cédric Villani a annoncé lundi au Parisien qu'il se maintiendra au deuxième tour du scrutin faute d'avoir obtenu les garanties qu'il souhaitait de la part des candidats qui l'ont sollicité. A Paris, la maire sortante Anne Hidalgo (PS) est arrivée largement en tête avec 29,33% des suffrages devant Rachida Dati (LR), 22,72%, l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn (LaRem), avec 17,26%, l'écologiste David Belliard, 10,79%, et Cédric Villani (7,88%). Ce dernier a quitté LaRem, le parti présidentiel, pour dénoncer les modalités de désignation du candidat. Initialement prévu le 22 mars, le deuxième tour des élections municipales a été repoussé au 28 juin à cause de l'épidémie de coronavirus. "Je me maintiens en candidat indépendant, dans le XIVe arrondissement de Paris. C'est une décision longuement mûrie et irrévocable. Il n'y aura pas d'accord d'appareil global, pas d'alliance avec l'une ou l'autre des formations politiques qui me l'ont proposé", a-t-il déclaré au quotidien. Dans cet entretien, Cédric Villani dit avoir été approché par Agnès Buzyn et Anne Hidalgo, mais aucune des deux candidates n'a su le convaincre. "J'ai participé, avec chacun des deux camps, à des négociations sincères. Du côté socialiste, je n'ai pas senti les garanties suffisantes pour pouvoir mener une action indépendante, conforme aux ambitions de mon projet", a-t-il expliqué. "j'ai choisi l'option la plus difficile. Celle qui offrira le moins de postes à mes équipes, mais celle qui nous permettra de continuer à affirmer nos convictions avec la volonté farouche de rassembler les deux rives du progressisme et de l'écologie. Choisir l'une ou l'autre des listes aurait trahi cette conviction." (version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.