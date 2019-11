Cédric Villani, rien à foot

Engagé dans la course à la mairie de Paris, Cédric Villani se fait régulièrement remarquer pour sa méconnaissance en football, tombant, au choix, dans le piège de la course à la normalité, ou dans ceux tendus par les journalistes. D'où cette question : pourquoi faire semblant ?

Parc des Princes : pas de naming avant 2024

Des ordures en corbeille ?

Quand Cédric Villani s'emmêle les pinceaux sur le PSG et le "Parc Saint-Germain" pic.twitter.com/kot9VUnGYF -- BFM Paris (@BFMParis) November 21, 2019

Cédric Villani est une pipe en football. Il sait compter deux par deux et lacer ses chaussures. Il sait remonter sa fermeture éclair et boutonner ses boutons, rouler à vélo et trottiner à trottinette. En revanche, il s'y connaît encore moins en foot que Franklin la tortue, et c'est bien normal : le type a probablement passé une moitié de son existence le nez collé sur des équations, et l'autre à se blanchir la manche à la craie à force d'écrire sur un tableau d'ardoise. Chacun occupe son temps avec les triangles de son choix ; ceux du Barça ou ceux de Pascal.Ne rien y connaître en football n'est pas une tare, mieux, ce n'est pas grave, et certains y verraient même une qualité. Alors pourquoi faire semblant ? Car c'est ce que c'est, sinon un mensonge, tout du moins un tour de passe-passe raté : Villani est une pipe en football et, pour une raison inconnue, il s'évertue à prouver l'inverse.Le problème, c'est qu'il le fait maladroitement, évidemment, et sur les plateaux TV. "" pour l'exemple le plus récent, sûrement pour supporter le Paris des Princes. Encore une fois, ne pas lui jeter la pierre : médaillé Fields en 2010 pour ses contributions relatives aux équations de Boltzmann et de Vlasov, c'est comme si l'on demandait à Jean-Pierre Papin d'expliquer le théorème de Pythagore, ou à Eric Clapton de jouer du violoncelle.Rarement quelqu'un aura aussi bien correspondu à cette citation de Groucho Lire la suite de l'article sur SoFoot.com