Cédric Villani et l'autisme : «Je n'ai pas été choqué par les questions posées»

Les réactions ont été nombreuses, sur les réseaux sociaux, suite à l'interview de Cédric Villani par Quotidien diffusée mercredi soir. De nombreux internautes ont été heurtés par la question posée au candidat à la mairie de Paris : « Êtes-vous personnellement concerné par l'autisme ». Ce jeudi, Cédric Villani répond à la polémique dans un communiqué qui laisse penser qu'il était informé en amont de la question qui serait posée.« Je tiens à préciser qu'à aucun moment je n'ai été choqué par les questions posées par le journaliste Paul Larrouturou », écrit Cédric Villani. Avant de poursuivre : « Je savais que le sujet de l'autisme faisait partie des thématiques de l'entretien ». Le candidat aux municipales précise également que l'interview a duré en tout plus d'une heure, et ne portait pas seulement sur ce sujet. Voici ma réaction suite à la diffusion de l'émission @Qofficiel d'hier soir. Merci pour vos nombreux messages. pic.twitter.com/PkbtsUKrKX-- Cédric Villani (@VillaniCedric) November 28, 2019 « L'autisme ne devrait pas être stigmatisé »« La question est en fait bien moins brutale que des rumeurs qui ont circulé sur moi ces dernières semaines », écrit-il encore. Le journaliste de Quotidien s'était justement appuyé sur de nombreux tweets interrogeant le supposé autisme de Cédric Villani.Il conclut en disant qu'« une question directe sur l'autisme ne devrait pas être vue comme stigmatisante, car l'autisme ne devrait pas être stigmatisé ». Le candidat à la mairie de Paris est engagé dans plusieurs œuvres en lien avec l'autisme. Cédric Villani est-il autiste ?Des gens nous posent la question après chaque sujet.On se la pose entre journalistes. La presse étrangère la pose à son équipe. Et il accepte pour la première fois de prendre le temps de répondre à cette question délicate.https://t.co/ymTGS2mn5j-- Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) November 27, ...