Cédric Fauré : "Avec sa phrase sur Zidane, Noël Le Graët a montré sa vraie personnalité"

Dimanche soir, Cédric Fauré a, comme beaucoup de monde, dénoncé sur Twitter le manque de "respect" dont Noël Le Graët a fait preuve à l'encontre de Zinédine Zidane. L'ex-attaquant a de surcroît fait le lien avec son expérience personnelle, puisqu'il a évolué à l'En Avant Guingamp lorsque l'actuel patron de la FFF en était le président.

"S'il n'a pas d'intérêt à te parler, il s'en fout de toi."

Au début, tout se passait très bien. C'est lui qui me voulait. Il a mis tous les moyens qui étaient à sa disposition pour me faire venir. Mais après, ça s'est compliqué.J'avais besoin d'un temps d'adaptation. Pour la première fois de ma vie, je quittais la région toulousaine, et passer de la quatrième ville de France à Guingamp, ça crée forcément un changement. En plus, j'avais des soucis privés. Tout cela s'est répercuté sur le terrain. Aux yeux du président, je n'étais pas assez performant. Et c'est là que j'ai vu son vrai visage.À l'époque, j'avais les cheveux longs. Un jour, le président m'a dit :Bon, ça ne fait pas super plaisir, mais ça restait anecdotique. Et puis, on a vécu un drame avec mon ex-femme, qui a fait une fausse couche. Je suis arrivé dans le bureau du coachpour lui en parler. Le Graët était là. Il m'a lancé en rigolant :Je lui ai répondu :Les joueurs, le staff, tout le monde a été super avec moi. Les supporters m'en voulaient un peu au début de la saison, parce que je ne mettais pas un pied devant l'autre. Mais quand ils ont su ce que j'avais vécu, ils m'ont soutenu, avec beaucoup de compassion. Le président, lui, s'est contenté d'un :C'est tout. Quand ça n'allait pas, j'aurais aimé qu'il m'appelle, par exemple pour me remonter le moral. S'il n'a pas d'intérêt à te parler, il s'en fout de toi.