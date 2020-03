Cédric Bakambu : " Cela m'angoisse de laisser ma femme enceinte à Paris "

Après deux mois passés en France, Cédric Bakambu s'apprête à retourner à Pékin, où il sera à nouveau confiné avant de reprendre l'entraînement avec le Beijing Guoan. En attendant, il prend soin de sa femme sur le point d'accoucher et se paye "des gars du 9-3" à FIFA.

"Je ne peux plus voir mon coach personnel, donc je m'adapte. Je fais des abdos et du gainage dans mon salon, je monte les escaliers... Et puis j'ai mon fils de deux ans qui est tellement turbulent, que c'est lui qui me fait faire du sport."

Je suis à Paris, en famille, depuis le 1décembre et la fin du championnat chinois. La saison prochaine reprend en mai, donc mon club, le Beijing Guoan, m'a demandé de rentrer pour me préparer avec l'équipe.Oui, mais cela m'angoisse de laisser ma femme à Paris. Elle est enceinte, elle va bientôt accoucher, donc elle ne peut pas prendre l'avion. Après, jouer au foot, c'est mon métier, ce n'est pas moi qui décide. Mais c'est une situation particulière.C'est clair qu'en Chine, ça s'est calmé, il y a de moins en moins de cas de contamination. Je pense même qu'en ce moment, Pékin est plusque Paris. Par rapport à ça, je n'ai pas vraiment d'appréhension.Il y a toujours des gens qui ne respectent pas trop les règles de sécurité, mais de manière générale, je trouve les Français assez disciplinés, le confinement est plutôt bien respecté, même si c'est vrai que comparé à la Chine, où les consignes étaient suivies à la lettre, les Français ont un peu plus de mal. Mais ce n'est que le début, les Français ont besoin de prendre leurs marques.Pas du tout, je pensais que la France ne serait pas touchée, mais on n'est à l'abri nulle part. Il y a même une vingtaine de cas de contamination en RDC. C'est peu, mais c'est un début de pandémie, c'est pour ça qu'il faut faire de la sensibilisation.