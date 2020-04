Cédric Anselin : " Je ne vais jamais au lit avec du négatif en tête "

Passé par Bordeaux, Lille et Norwich, Cédric Anselin (42 ans) a vu sa carrière s'effondrer d'un coup au début des années 2000. Jusqu'à plonger l'ancien international espoir et finaliste de la Coupe de l'UEFA 1996 dans la dépression. Aujourd'hui soigné, mais pas guéri, il témoigne et donne quelques conseils aux gens qui vivent particulièrement mal le confinement.

Si la carrière de Cédric Anselin était une série, elle ressemblerait à: des débuts tonitruants, avant de sombrer dans l'oubli et l'indifférence quasi générale. À la différence près que contrairement à celle de Michael Scofield, la vie de Cédric Anselin n'est pas une fiction. Et les conséquences auraient pu être bien plus tragiques que celles d'un scénario approximatif. Formé à Bordeaux, Cédric croque neuf apparitions en équipe première. Dont une en finale de la Coupe de l'UEFA 1996, lors de laquelle il remplace un Liza esquinté d'entrée de jeu par Kostadinov. Après un passage au LOSC et quelques sélections chez les Bleuets, la natif de Lens rejoint Norwich City qui l'accueille comme une star en 1999. Voilà pour l'équivalent de la S01 de la série carcérale. Et le début des ennuis : écarté des terrains par une tendinite, il se rend compte que l'entraîneur ne compte plus sur lui. Cédric Anselin rompt alors son contrat avec les, certain de retrouver rapidement un contrat. Mais le mauvais scénario se met en place : son téléphone ne sonne pas, et les journées se font de plus en plus longues. Inexorablement, la dépression s'invite. Cédric erre dans des clubs anglais de seconde division, avec un intermède bolivien d'où il ne ramènera comme unique trophée que la malaria. Et comme unique cadeau de retour un découvert de 400 000 euros, après avoir été escroqué par un membre de sa famille. Obligé de tout vendre, Cédric travaille dans un camping, vit dans une caravane avec sa copine et boit un peu trop. Après une première tentative de suicide en 2012, rebelote en 2016 après que sa compagne l'a quitté. La corde est autour de son cou, lorsqu'un coup de fil d'un ami le sauve. Acculé, Cédric n'a d'autre choix qu'enfin se faire soigner. Aujourd'hui, Cédric Anselin sait comment vivre le moins mal possible avec la maladie.Mon départ de Norwich City, à un an de la fin de mon contrat. Je ne faisais pas partie des plans de l'entraîneur. Ça arrive,