« Ce voyage de Laval à Kiev, je ne l'oublierai jamais »

Il y a 40 ans, Didier Daburon était l'un des quatre fans des Tango partis assister au match nul historique du Stade lavallois sur le terrain du Dynamo Kiev en Coupe de l'UEFA (0-0, victoire et qualif 1-0 en Mayenne au retour). Un aller-retour de 6000 kilomètres au temps de l'URSS que ce chauffeur de métier, qui donnera le coup d'envoi de Laval-Valenciennes ce samedi, se rappelle avec plaisir.

Qu’est-ce qui vous avait motivé à partir pour Kiev le 10 septembre 83, pour ce 32 e de finale aller de la Coupe UEFA ?

J’avais fait une promesse au président de l’époque Henri Bisson et à l’entraîneur Michel Le Milinaire : si vous vous qualifiez en Coupe d’Europe, quelle que soit la destination, je vous suivrai. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit la destination la plus loin possible, mais j’avais fait une promesse. J’ai fait le nécessaire pour trouver trois camarades pour m’accompagner, puis on a entamé les démarches.…

Propos recueillis par Andrea Chazy pour SOFOOT.com