"Ce troisième confinement peut être fatal pour beaucoup", s'alarme la Confédération des commerçants de France

Face à une recrudescence de cas et une saturation des services de réanimation, le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi de nouvelles mesures de "freinage massives" de l'épidémie de Covid-19 dans 16 départements pour au moins quatre semaines, à partir de samedi 20 mars. Les commerces et rayons de grandes surfaces ne rentrant pas dans la liste de ceux "vendant des biens et des services de première nécessité" devront ainsi refermer leurs portes dans les huit départements d'Île-de-France, les cinq des Hauts-de-France, les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l'Eure. "On ne s'attendait pas à cela", assure Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France.

"Nous pensions passer à travers les gouttes pour un confinement total de ces commerces , car nous ne sommes pas les commerces les plus dangereux. On pouvait s'attendre, même si ça n'aurait pas été une bonne nouvelle non plus, à des normes de surface de 5.000 ou 10.000 mètres carrés à partir de laquelle on doit fermer", a-t-il déploré vendredi matin sur franceinfo , tout en saluant le passage du couvre-feu de 18h à 19h. "On est à l'épuisement moral et économique, donc nous sommes particulièrement inquiets", a-t-il insisté.

Dans ce contexte, Francis Palombi, qui devait rencontrer dans la matinée le ministre chargé des PME Alain Griset, prévient : "Nous allons être, par nécessité, très exigeants par rapport au soutien de l'Etat , parce que ce troisième confinement pour ces commerçants, ça peut être fatal pour beaucoup."

Les aides jusque-là apportées par l'Etat "n'ont pas suffi" , a-t-il assuré. "Certes, les aides ont été là, il faut quand même reconnaître la chose. Mais compte tenu du couvre-feu et de l'état d'esprit de la situation sanitaire, de la non-consommation des consommateurs, du dérèglement de la distribution, les commerces qui sont restés ouverts ont souffert et sont en situation difficile : 25-30% de baisse de chiffre d'affaires après des mois et des mois d'affectations et de crise", a-t-il déploré.