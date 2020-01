Ce sort douloureux fait aux enfants par le terrorisme dans le Sahel

À près de 5 millions, ce sont 700 000 enfants de plus qu'en 2019 qui auront besoin d'une assistance humanitaire dans trois pays du Sahel, plus précisément le Burkina, le Mali et le Niger. C'est donc un constat alarmant que vient de livrer l'Unicef dans son rapport publié ce 27 janvier. En cause ? « Une flambée de violence, des attaques contre les enfants et les civils, des enlèvements et du recrutement d'enfants dans des groupes armés », réalité inhérente à la crise que connaît le Sahel depuis plusieurs années. Cette situation a également poussé plus de 670 000 enfants de la région à fuir leur foyer depuis le début de l'année 2019. C'est deux fois plus qu'en 2018. « Quand on regarde la situation dans le Sahel central, on ne peut s'empêcher d'être frappé par l'ampleur de la violence à laquelle les enfants sont confrontés. Ils sont tués, mutilés et abusés sexuellement, et des centaines de milliers d'entre eux ont vécu des expériences traumatisantes », affirme dans le rapport Marie-Pierre Poirier, directrice régionale d'Unicef pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au cours des trois premiers trimestres de 2019, 571 violations graves contre des enfants ont en effet été enregistrées au Mali, contre 544 en 2018 et 386 en 2017. Et à la fin du mois de septembre 2019, 277 enfants ont été tués et mutilés, soit plus du double du nombre total d'enfants en 2018.Lire aussi : Urgence, développement, migrations :...