Ce satellite russe qui colle d'un peu trop près à un appareil américain

C'est un étrange ballet auquel se livrent un satellite russe et un américain au-dessus de nos têtes. Un manège qui intrigue les spécialistes depuis plusieurs semaines, explique le site The Verge.De quoi s'agit-il concrètement ? C'est le comportement de la sonde russe Kosmos 2542 qui attire les regards. Lancée au mois de novembre dernier, elle s'est mise dans la même orbite que USA 245, un satellite américain, lancé en 2013 par le National Reconnaissance Office qui gère les satellites espions américains. Si cette situation est déjà surprenante, elle n'est pas toutefois alarmante puisque les deux satellites ne sont réellement à proximité que tous les 10 à 12 jours. Mais, fin janvier, les choses se sont accélérées. Avec son système de propulsion embarqué, l'appareil russe s'est progressivement rapproché de son alter ego américain. Résultat, les deux satellites sont maintenant proches de façon permanente ou presque, jamais séparés de plus de 300 kilomètres.Lire aussi Armes spatiales : la guerre des étoiles a commencéQuel objectif pour la Russie ?Lors de son lancement au mois de novembre, la Russie expliquait que son appareil était destiné à inspecter d'autres satellites dans l'espace. Mais, beaucoup pensaient alors qu'il s'agissait d'autres satellites russes. Une théorie qui semble désormais battue en brèche par le comportement de Kosmos 2542.On ignore encore avec précision quel est l'objectif de la Russie : photographies,...