Ce Real-City est déjà un classique

Ce mardi, le Real Madrid et Manchester City nous ont offert une bataille d’une beauté rare. Cette affiche entre les deux derniers vainqueurs de la Ligue des champions a dépassé toutes ses promesses.

C’est la troisième saison consécutive que le Real Madrid et Manchester City se retrouvent en phase éliminatoire de la Ligue des champions et l’on n’est jamais déçus. Ce mardi encore, lors de ce quart de finale aller au Santiago-Bernabéu, cette affiche, désormais un classique du football européen, nous a offert un nouveau spectacle exceptionnel (3-3). Six buts, presque tous des prix Puskás en puissance, et un rythme asphyxiant même lorsque l’on est assis dans un canapé bien douillet, ou debout dans un bar. Du foot comme on ne nous en offre malheureusement pas assez souvent, et qui permet à cette édition de la C1 d’enregistrer un match référence, même si la confrontation entre l’Inter et l’Atlético de Madrid au tour précédent fut déjà une superbe bataille.

90 minutes passées trop vite

Mais si cette partie entre Madrilènes et Mancuniens a été si belle, c’est aussi parce que tout oppose ces deux monstres du Vieux continent. Un club historique face à un nouveau riche. Pep Guardiola et sa possession contre Carlo Ancelotti et ses transitions foudroyantes. Erling Haaland, rare véritable neuf né après 1995 d’un côté, et aucun vrai avant-centre de l’autre. Une opposition de philosophie et de style qui a fait des étincelles, au point de presque se révéler comme une bonne pub pour la Superligue. « Il y a plusieurs matchs dans le même match » , avait parfaitement anticipé Guardiola en conférence de presse, lundi. Le technicien catalan ne s’est pas trompé. Si les 90 minutes de ce chef d’œuvre sont passées beaucoup trop vite, et qu’on n’aurait pas détesté voir Pierre Gaillouste – le 4e arbitre – annoncer dix minutes supplémentaires, elles ont tout même eu le temps de nous offrir au moins quatre rencontres différentes.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com