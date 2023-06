Ce rappeur a-t-il fait fuiter le nouveau maillot de Manchester United ?

Il est toujours plus difficile de différencier le vrai du faux. Ainsi, il pourrait être compliqué de savoir si la fuite du prochain maillot de Manchester United a été orchestrée via une opération de communication rondement menée – à l’image du reveal du maillot du RC Lens – ou si cela a tout simplement échappé à adidas et au club. Ouvrons les yeux : la première option semble a priori plus probable.

Le petit malin en question s’appelle Aitch, il est rappeur, il est anglais, il a 23 ans, il est né dans la banlieue de Manchester, il compte plus de deux millions de fans sur Instagram et il se produisait ce week-end sur la scène du célèbre festival de Glastonbury.…

SF pour SOFOOT.com