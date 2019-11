Ce qui se cache derrière les «thread fictions», ces histoires populaires sur Twitter

Le week-end dernier sur le réseau social Twitter, il n'y en avait pas que pour la troisième saison de la magistrale série de Netflix, « The Crown ». Les « twittos » se sont également passionnés pour un « thread » ou « fil » Twitter qui les a tenus en haleine tout le week-end et ce début de semaine.Un compte baptisé @Eiffel1812 a relaté une histoire qui peut sembler banale : la découverte d'un appareil photo Canon, à Paris, sous un abribus proche du parc des Buttes-Chaumont. Puis la quête de son propriétaire, un classique de la culture des réseaux sociaux. L'animateur du compte égrène tweet par tweet les informations qu'il a pu recueillir sur l'appareil photo, le contenu de la carte SD et surtout les « secrets » qui y semblent cachés. J'ai trouvé cet appareil photo Canon 1100D sous un abribus vers les Buttes Chaumont (arrêt Armand Carrel) aujourd'hui vers 14h30. On ne sait jamais, Twitter fait des miracle: RT pour que son/sa propriétaire le voit et le récupère ? pic.twitter.com/8DdDudhQqw-- Eiffel1812 (@eiffel1812) November 16, 2019 L'histoire, d'apparence banale, prend vite des airs de roman d'espionnage où se mêlent la photographie d'une belle jeune femme, un numéro de téléphone caché, une fausse adresse mail, un compte Facebook fantôme... mais aussi des menaces sur fond de psychose d'attentat.En un peu plus de 72 heures, ce compte a réuni près de 15 000 abonnés captivés par cette histoire « abracadabrantesque ». Les internautes s'y perdent en conjectures, surtout depuis que l'un des derniers messages reçus par l'initiateur du thread consiste en une pizza livrée à domicile avec le message : « Attends mes instructions ». Entre-temps, les « twittos » participent à cette enquête avec délectation. ... On vient de me livrer ça. pic.twitter.com/kEq5zAi0dJ-- Eiffel1812 (@eiffel1812) November 17, 2019 L'envie de savoir ce qui se cache sous la date du « 18/12 » se fait de plus en ...