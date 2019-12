Ce qui change en décembre pour votre budget

Impôts, épargne, prix du gaz, transports, Airbnb : tour d'horizon des changements qui affectent vos finances personnelles en ce dernier mois de l'année.

Qui dit premier jour du mois dit, traditionnellement, nouvelles règles et tarifs à la baisse ou à la hausse. Au menu pour décembre: une légère augmentation des prix réglementés du gaz, l'instauration d'une prime de 500 ou 600 euros pour les Franciliens tentés par le vélo électrique, la transformation des contrats d'épargne Préfon-Retraites des fonctionnaires, plusieurs échéances fiscales à retenir, et une obligation à connaître si vous voyagez en Belgique...

+0,6 % pour le gaz réglementé

Après une hausse de 3 % en novembre, les tarifs réglementés du gaz (hors taxes) grimpent de 0,6 % ce 1er décembre. Dans le détail, l'« augmentation est de 0,1 % pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, 0,3 % pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et 0,6 % pour [ceux] qui se chauffent au gaz », explique la Commission de régulation de l'énergie dans un communiqué, soulignant par ailleurs que les prix ont au total baissé de 11 % depuis le 1er janvier. Ces tarifs réglementés du gaz, amenés à disparaître en 2023, concernent actuellement 38 % des foyers. Leur commercialisation a d'ores et déjà été arrêtée en novembre.

Du nouveau pour l'épargne retraite des fonctionnaires

Les contrats Préfon-Retraite, dédiés aux fonctionnaires, deviennent techniquement, des plans d'épargne retraite (PER) ce 1er décembre. L'impact, si vous êtes affilié ? Vos nouveaux versements seront régis par les règles du nouveau PER, créé par la loi Pacte. Parmi les changements : la possibilité de toucher 100 % de vos droits en capital (la rente viagère était jusqu'ici obligatoire), ou encore de débloquer l'argent avant la retraite pour acquérir votre résidence principale.

